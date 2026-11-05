В Омской области за 970 миллионов продают совхоз с землей, техникой и коровами

Фото: max.ru/VPKhotcenko

В Омской области выставлено на продажу одно из наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий региона. По данным Avito, покупателю предлагают хозяйство вместе с землей, техникой и скотом за 970 миллионов рублей.

В состав лота входят около 200 единиц техники, порядка 600 коров и свыше 30 тысяч гектаров земли, причем почти половина угодий находится в собственности. Участки расположены в Павлоградском районе, в Тихвинском поселении, и в Русско-Полянском, в Розовском поселении. Как выяснилось, продается фермерское хозяйство, созданное на базе бывшего Тихвинского совхоза.

В 2025 году этому совхозу «Тихвинский» исполнилось 50 лет: он появился после выделения из Семяновского совхоза Павлоградского района. Центром хозяйства стало село Тихвинка, где за считаные годы возвели фермы, ремонтные мастерские, школу, магазины и другие объекты. После ряда реорганизаций возникло ЗАО «Тихвинское», которое сегодня занимается арендой имущества, а непосредственную хозяйственную деятельность ведет КФХ.

Как сообщает NGS55, собственник собирается уйти на пенсию и перебраться в Сочи. При этом он реализует предприятие целиком – с действующей фермой, обновленной техникой и крупным зернотоком мощностью 32 тысячи тонн. В лот также включено имущество в Омске: мельничный комплекс и терминал для отгрузки зерна с подъездными путями.

Согласно объявлению, вложения должны окупиться примерно за пять лет. Хозяйство полностью укомплектовано кадрами, на иностранных тракторах установлены навигация и современная электроника. Для 600 коров и 600 голов молодняка уже заготовлены корма.