«Омскгоргаз» до конца месяца заберет под крыло еще 151 дом с газгольдерами

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Государственное предприятие «Омскгоргаз» завершит приемку городских сетей и абонентов «Омской областной газовой компании» до конца месяца. Как сообщила пресс-служба «Омскгоргаза», уже утвержден график на период с 9 по 25 ноября: в него дополнительно включили 151 многоквартирный дом в Омске.

Сейчас предприятие заканчивает выполнение предыдущего плана, рассчитанного на 26 октября – 6 ноября и охватившего 140 домов, то есть 9406 абонентов. Всего смена поставщика затронет 291 дом, где сжиженным газом для приготовления пищи пользуются 22 185 семей.

Бригады «Омскгоргаза» будут трудиться по уже отработанной схеме. Сотрудники снимут текущие показания газовых счетчиков и опломбируют приборы, чтобы расчет потребления был корректным. Параллельно специалисты проверят оставшиеся резервуарные установки сжиженного газа, дадут оценку их техническому состоянию и при необходимости оперативно устранят неполадки ради безопасной эксплуатации. Каждый газгольдер по мере готовности заправят топливом.