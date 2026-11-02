Омичей шокировали квитанции за октябрь: плата за ЖКХ выросла больше обещанного

omskinform.ru

Жители Омска начали получать в конце октября платежные документы с обновленными тарифами на коммунальные услуги. Новые суммы вызвали у горожан бурное негодование.

Сильнее всего, по словам омичей, подорожала плата за отопление – примерно на 300 рублей для квартиры площадью около 40 квадратных метров. Заметно выросли и начисления за холодную воду: в некоторых случаях почти на 26 %. Электроэнергия прибавила в цене около 11 %, а часть омичей отметила и подорожание газа. Отдельные жители региона обратили внимание, что за последние месяцы увеличилась и стоимость вывоза мусора – прибавка составила от 60 до 200 рублей за год.

– О каком предельном росте совокупного платежа в 13 % можно говорить, если только за ТКО рост составил 62,36 % (было 796,69, стало 1 293,51), за холодную воду – рост 25,9 % (было 152,29, стало 191,73), за свет – рост 11,24 % (было 4,45, стало 4,95), – прозвучал крик души в соцсетях.

Новые тарифы действуют в Омской области с 1 октября. Для абонентов, которые получают тепло от «Омск РТС» через сети «Тепловой компании», гигакалория подорожала с 2 681 до 3 030 рублей, тогда как при пользовании собственными сетями «Омск РТС» расценка осталась прежней – 2 226 рублей. Кубометр холодной воды от «Омскводоканала» вырос в цене с 28,24 до 31,9 рубля, водоотведение – с 32,48 до 36,7 рубля, а киловатт-час электроэнергии для домов с газовыми плитами теперь стоит 7,08 рубля, для домов с электроплитами и сельских жителей – 4,95 рубля.

При этом официально заявленный предельный рост совокупного платежа не должен превышать 13 %, а тариф на вывоз ТКО и взнос за капремонт, по данным властей, меняться не будут.