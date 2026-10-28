Омичи замерзают в квартирах без отопления

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Жительница Омска пожаловалась на холод в квартире в комментариях под постом мэра Сергея Шелеста в соцсети «ВКонтакте». По словам горожанки, температура в ее жилье не поднимается выше 16 градусов, а управляющая компания и контрольные органы игнорируют проблему.

– Когда администрация будет заниматься отоплением? Почему управляющие компании позволяют себе вседозволенность и просто не занимаются налаживанием тепла? В квартире 16 градусов, ни одна инстанция не реагирует! – написала омичка.

На сообщение отреагировали представители Государственной жилищной инспекции Омской области. В ведомстве пояснили, что не могут начать проверку по посту в интернете, и призвали собственников подавать официальное заявление. Срок рассмотрения таких обращений по закону составляет 30 дней.

– В случае бездействия со стороны управляющей организации собственники могут обратиться в Госжилинспекцию Омской области. К сожалению, по обращению из социальных сетей специалисты ведомства не проводят проверки работы обслуживающей компании. Официальные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, но в большинстве случаев раньше, – прокомментировали в ГЖИ.

Напомним, что отопительный сезон в Омской области стартовал 21 сентября. На прошлой неделе министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко сообщил, что во все дома в городе подключили тепло.