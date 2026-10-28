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·Общество·Олег Кипорук

Омичам будут доплачивать за отказ от дров

Городская администрация расширила период получения денежной компенсации за проведенный газ.
Отопление батарея

В Омске продолжается реализация программы по переходу с печного отопления на газовое, действующей в рамках федерального национального проекта. При этом часть собственников жилья не успела вовремя подготовить пакет документов для компенсации расходов из бюджета.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, мэрия приняла решение пойти навстречу гражданам.

– Судя по обращениям горожан, к сожалению, далеко не все смогли вовремя правильно оформить документы на получение денежной компенсации из бюджета. Идем навстречу людям, – сообщил мэр.

В подписанном постановлении указано, что подать заявление на возмещение затрат могут владельцы жилых домов, в которых подключение к сетям было выполнено начиная с 2023 года. Так, омичи, запустившие оборудование в этот период, получат дополнительную возможность вернуть потраченные средства.

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·Общество·Олег Кипорук

Омичам будут доплачивать за отказ от дров

Городская администрация расширила период получения денежной компенсации за проведенный газ.
Отопление батарея

В Омске продолжается реализация программы по переходу с печного отопления на газовое, действующей в рамках федерального национального проекта. При этом часть собственников жилья не успела вовремя подготовить пакет документов для компенсации расходов из бюджета.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, мэрия приняла решение пойти навстречу гражданам.

– Судя по обращениям горожан, к сожалению, далеко не все смогли вовремя правильно оформить документы на получение денежной компенсации из бюджета. Идем навстречу людям, – сообщил мэр.

В подписанном постановлении указано, что подать заявление на возмещение затрат могут владельцы жилых домов, в которых подключение к сетям было выполнено начиная с 2023 года. Так, омичи, запустившие оборудование в этот период, получат дополнительную возможность вернуть потраченные средства.

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Рубрика - Общество