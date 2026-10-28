Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

В Омске задумали новую водную артерию за 10 миллионов рублей

К коммуникациям планируют подключить не менее 850 человек.
Водосток

В Омске потратят 10 млн рублей на подготовку к строительству сетей водоснабжения в поселке Загородном. Как сообщил мэр города Омска Сергей Шелест, проект предусматривает прокладку коммуникаций общей протяженностью более девяти километров, к которым планируют подключить не менее 850 абонентов.

– Порядка 10 миллионов рублей направим на разработку проектной документации и проведение необходимых инженерных изысканий для строительства сетей водоснабжения в поселке Загородном. К сетям общей протяженностью свыше девяти километров и диаметром 150–220 мм планируем подключить не менее 850 абонентов, – подчеркнул градоначальник.

Шелест также подчеркнул, что финансирование предусмотрено адресной инвестиционной программой, а готовую проектную документацию планируют получить уже в июле следующего года.

Напомним, ранее мэр города Омска сделал сенсационное заявление о своей возможной отставке.

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

В Омске задумали новую водную артерию за 10 миллионов рублей

К коммуникациям планируют подключить не менее 850 человек.
Водосток

В Омске потратят 10 млн рублей на подготовку к строительству сетей водоснабжения в поселке Загородном. Как сообщил мэр города Омска Сергей Шелест, проект предусматривает прокладку коммуникаций общей протяженностью более девяти километров, к которым планируют подключить не менее 850 абонентов.

– Порядка 10 миллионов рублей направим на разработку проектной документации и проведение необходимых инженерных изысканий для строительства сетей водоснабжения в поселке Загородном. К сетям общей протяженностью свыше девяти километров и диаметром 150–220 мм планируем подключить не менее 850 абонентов, – подчеркнул градоначальник.

Шелест также подчеркнул, что финансирование предусмотрено адресной инвестиционной программой, а готовую проектную документацию планируют получить уже в июле следующего года.

Напомним, ранее мэр города Омска сделал сенсационное заявление о своей возможной отставке.

Больше по тегу - #вода
Рубрика - Общество