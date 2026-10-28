В центре Омска переименовали две остановки

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Сегодня, 28 октября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты приняли решение изменить название остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» на «Соборную площадь». Корректировка затронула два объекта в Центральном округе: на улице Интернациональной возле Соборной площади и на улице Красный Путь в районе дома № 3.

Отметим, что прежние названия остановок останутся со стороны кинотеатра «Маяковский». Новые наименования получат павильоны, прилегающие непосредственно к Соборной площади.

Предложение об изменении названия поступило от Омской епархии Русской православной церкви, после чего его одобрила топонимическая комиссия. Переименование приурочено к знаковой дате: в 2027 году исполнится 20 лет со дня освящения воссозданного Успенского собора.