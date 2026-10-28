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·Общество·Олег Кипорук

В центре Омска переименовали две остановки

Депутаты поддержали инициативу местной епархии.
остановка

Сегодня, 28 октября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты приняли решение изменить название остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» на «Соборную площадь». Корректировка затронула два объекта в Центральном округе: на улице Интернациональной возле Соборной площади и на улице Красный Путь в районе дома № 3.

Отметим, что прежние названия остановок останутся со стороны кинотеатра «Маяковский». Новые наименования получат павильоны, прилегающие непосредственно к Соборной площади.

Предложение об изменении названия поступило от Омской епархии Русской православной церкви, после чего его одобрила топонимическая комиссия. Переименование приурочено к знаковой дате: в 2027 году исполнится 20 лет со дня освящения воссозданного Успенского собора.

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·Общество·Олег Кипорук

В центре Омска переименовали две остановки

Депутаты поддержали инициативу местной епархии.
остановка

Сегодня, 28 октября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты приняли решение изменить название остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» на «Соборную площадь». Корректировка затронула два объекта в Центральном округе: на улице Интернациональной возле Соборной площади и на улице Красный Путь в районе дома № 3.

Отметим, что прежние названия остановок останутся со стороны кинотеатра «Маяковский». Новые наименования получат павильоны, прилегающие непосредственно к Соборной площади.

Предложение об изменении названия поступило от Омской епархии Русской православной церкви, после чего его одобрила топонимическая комиссия. Переименование приурочено к знаковой дате: в 2027 году исполнится 20 лет со дня освящения воссозданного Успенского собора.

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Рубрика - Общество