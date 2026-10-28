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·Общество·Олег Кипорук

Взамен платных: омичам выделят бесплатные парковки в центре

Власти нашли альтернативу платным стоянкам, а стоимость часа утвердили окончательно.
Парковка во дворе

В городе подготовили более 2,7 тыс. бесплатных парковочных мест, которые станут альтернативой платным площадкам. Об этом сообщил председатель комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов. Точные адреса этих стоянок пока не раскрываются.

– Появится приложение, которое скачает человек и будет видеть, в каком месте есть свободные парковочные места, – рассказал председатель профильного комитета.

На сегодняшнем заседании депутаты окончательно зафиксировали стоимость часа на платных парковках на уровне 60 рублей, однако вопросы по видам и стоимости абонементов решили отложить на потом. Первые такие зоны заработают уже 1 декабря на участке между Ленинградским мостом и метромостом, а также на улице Маршала Жукова.

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·Общество·Олег Кипорук

Взамен платных: омичам выделят бесплатные парковки в центре

Власти нашли альтернативу платным стоянкам, а стоимость часа утвердили окончательно.
Парковка во дворе

В городе подготовили более 2,7 тыс. бесплатных парковочных мест, которые станут альтернативой платным площадкам. Об этом сообщил председатель комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов. Точные адреса этих стоянок пока не раскрываются.

– Появится приложение, которое скачает человек и будет видеть, в каком месте есть свободные парковочные места, – рассказал председатель профильного комитета.

На сегодняшнем заседании депутаты окончательно зафиксировали стоимость часа на платных парковках на уровне 60 рублей, однако вопросы по видам и стоимости абонементов решили отложить на потом. Первые такие зоны заработают уже 1 декабря на участке между Ленинградским мостом и метромостом, а также на улице Маршала Жукова.

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Рубрика - Общество