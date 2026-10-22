«Цены пугают»: омские депутаты раскритиковали «конскую» стоимость парковок

omskinform.ru

Комитет Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры рассмотрел проект решения об установлении тарифов на будущие платные парковки. Предложенная мэрией базовая стоимость 60 рублей за час и условия по абонементам вызвали жесткую критику со стороны депутатского корпуса.

Презентуя документ, представители городской администрации пояснили, что минимальная ставка в 60 рублей рассчитана строго по методике регионального правительства и РЭК. На ее основе чиновники сформировали и сетку долгосрочных абонементов – недельных, месячных, полугодовых и годовых.

Однако блок абонементов вызвал у народных избранников шквал критики. Депутаты указали на явную оторванность расчетов от реальной жизни и бюджета горожан. Так, депутат Дмитрий Сахань заявил, что озвученные цифры просто «пугают», и усомнился в том, что в городе найдутся желающие выкупать пакеты на год.

– Я, наверное, не знаю в Омске таких автолюбителей, которые сейчас побегут в администрацию покупать абонемент на год с такими ценами. Мы не должны отпугивать омичей такими цифрами. Цена должна быть сопоставима, – иронично высказался Сахань.

Парламентарий привел конкретное сравнение: месячная аренда места на охраняемой крытой автостоянке в Омске обходится примерно в 3–4 тысячи рублей, в то время как недельный парковочный абонемент от мэрии стоит 3150 рублей с учетом того, что выходные и праздники должны быть бесплатными.

Депутаты также обратили внимание на нелогичность расчета из расписания в 12 часов, хотя стандартный водитель оставляет машину на рабочее время – в среднем на 8 часов.

– Мы не деньги зарабатываем, цель парковок – навести порядок в городе, – отметил депутат Дмитрий Шарушинский.

Несмотря на спорные моменты, депутаты приняли решение рекомендовать горсовету принять проект к рассмотрению, чтобы успеть вынести его на заседание на следующей неделе.

При этом председатель комитета Юрий Арчибасов выдвинул администрации жесткие требования: чиновникам поручено исключить из сетки абонементы сроком свыше одного месяца, пересчитать стоимость с учетом реальных рабочих дней и часов, а также закрепить льготы для участников боевых действий.

Напомним, что всего в центральной части Омска планируют оборудовать около 3,8 тыс. платных парковочных мест. Они разместятся на 200 парковках вдоль 47 улиц. Первыми плату за стоянку введут на улицах Бударина и Партизанской.