В Омске готовятся утвердить тарифы на парковку в центре города

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Комитет по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского совета вскоре обсудит размер платы за парковку автомобилей на центральных улицах города, где планируют организовать платные парковочные места.

Согласно проекту, стоимость одного часа стоянки составит 60 рублей. Также автомобилистам предложат парковочные абонементы с разными сроками действия. Предварительно, абонемент на 7 дней обойдется в 3150 рублей, на 30 дней – в 11 860 рублей, на 183 дня – в 66 690 рублей, а на 365 дней – в 124 490 рублей.

Рассмотрение предложенных тарифов запланировано на четверг, 22 октября. В этот день состоится заседание профильного комитета, на котором обсудят условия оплаты парковки.