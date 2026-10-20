В омской мэрии раскрыли, какие дороги и тротуары ждет ремонт в ближайшее время

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Сегодня, 20 октября, в Омске определили дороги и тротуары, которые планируют отремонтировать в ближайшее время. О предстоящих работах сообщил мэр города Сергей Шелест в своем канале. Участки выбрали с учетом мнения горожан: в сентябре омичи голосовали за дороги и тротуары, которые необходимо привести в порядок в первую очередь.

– Уважаемые омичи, сформирован перечень дорог и проездов, которые будут приведены в порядок в рамках проекта «Дорога к дому». Все адреса, попавшие в список, – отображение вашей активной позиции. Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании за объекты, – отметил Шелест.

Ремонт затронет все пять округов Омска. В Кировском округе работы пройдут на Левобережье, в Старом Кировске, Рябиновке и Прибрежном. Асфальт обновят на улицах Дианова, Лукашевича, Комарова, Карпинского и Инженерной, а тротуары обустроят на улицах Лукашевича, Ватутина и Перелета.

В Ленинском округе благоустройство охватит Московку, Авангард, Входную, Привокзальный и другие микрорайоны. Асфальтирование запланировано на улицах Гончарова, Вокзальной, Вильямса, Крымской и Цеховой. Также отремонтируют проезды возле школ и других социальных учреждений.

В Октябрьском округе дорожную инфраструктуру приведут в порядок в Чкаловском, Парковом, Призаводском, Рубине, Восточном и других микрорайонах. В перечень вошли дорога на улице 3-й Железнодорожной, участок улицы 8-й Линии и проезды к детскому саду № 358 и школе № 124. Кроме того, в поселке Волжском планируют обустроить ливневую канализацию.

В Советском округе ремонт пройдет в Заозерном, Мирном, Нефтяниках, Береговом и других микрорайонах. Здесь обновят дорогу и тротуары на улице Малунцева, а также отдельные участки проспектов Менделеева и Мира. Еще один тротуар построят до остановки «Поселок Ермак».

В Центральном округе работы затронут Амурский, Загородный, Молодежный, Первокирпичный и другие микрорайоны. Асфальт обновят на улицах 1-й Береговой, Барнаульской, 24-й Линии и Долгирева. Новые тротуары появятся возле школ и детских садов, в том числе рядом с гимназиями № 69 и 146.

Отметим, что полный список участков, включенных в программу ремонта и благоустройства, опубликован в документе в социальных сетях мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске разработали концепцию новой транспортной системы, однако финансирование для ее реализации пока не нашли.