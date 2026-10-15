В Омской области пустили транспорт по важному участку трассы на Казахстан

По видеосвязи выступил заместитель министра транспорта Игорь Костюченко.

Фото: Управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В Омской области открыли движение по реконструированному участку федеральной трассы А-320 Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан. Участок в 13 километров открыл губернатор Виталий Хоценко. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В церемонии в формате видеосвязи приняли участие заместитель министра транспорта России Игорь Костюченко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Уточняется, что работы выполнены на участке с 13-го по 26-й километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Дорогу расширили до четырех полос, оборудовали освещением и разделительными барьерами, что повысило безопасность движения и пропускную способность одной из ключевых транспортных артерий региона.

По данным властей, через этот участок ежедневно проезжают более 20 тысяч автомобилей, следующих в Казахстан и обратно.

– Развитие автомобильных дорог – стратегическая задача, от которой зависят транспортная доступность регионов, перевозка пассажиров и грузов, качество жизни людей, – заявил заместитель министра транспорта России Игорь Костюченко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил президента Владимира Путина, заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, федеральный Минтранс и Росавтодор за поддержку развития дорожной инфраструктуры региона.

Магистраль А-320 обеспечивает транзитное сообщение между российскими территориями и Казахстаном. Реконструкция также важна для транспортной доступности Омска: вдоль трассы расположены многочисленные садоводческие массивы и активно развивается жилищное строительство. Губернатор наградил специалистов, участвовавших в реализации проекта.