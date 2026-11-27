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Минувшие сутки прошли для омских дорожников в усиленном режиме из-за капризов погоды. Как сообщил в своих соцсетях мэр города Сергей Шелест, коммунальщикам пришлось одновременно бороться с последствиями дождя и скользкими улицами.

На расчистку и обработку города вышли 298 сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также 219 спецмашин. Основными задачами бригад стали откачка и удаление дождевой воды с проезжей части, а также посыпка дорог и пешеходных зон противогололедными составами.

Только за вчерашний день и минувшую ночь на омские улицы ушло 344 тонны реагентов. По словам градоначальника, сегодня дорожные службы продолжают приводить город в порядок в прежнем темпе.