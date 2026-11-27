Фото: Алексей Мальгавко

Искусственный интеллект быстро выходит из роли «умного помощника» и становится самостоятельным исполнителем. На Съезде лидеров бизнеса-2026, организованном Омской «ОПОРОЙ РОССИИ» совместно с Министерством экономического развития Омской области и Центром «Мой бизнес», технологический предприниматель, цифровой стратег и автор книги «Цифровая культура бизнеса» Юрий Гизатуллин показал, какие задачи уже можно передавать ИИ и почему следующим шагом для компаний станут цифровые сотрудники.

От помощника к цифровому сотруднику

Еще несколько лет назад работа с нейросетью сводилась к простому запросу: человек формулировал промпт и получал ответ. Сегодня эта схема усложнилась. Сначала появились ассистенты, которые работают по постоянным инструкциям и знают контекст компании. Следующий уровень – ИИ-агенты, способные не только отвечать, но и выполнять действия в подключенных системах. За ними – цифровые сотрудники с закрепленными ролями, функциями и полномочиями.

Гизатуллин предложил смотреть на эту эволюцию как на изменение самой архитектуры бизнеса:

– В модели AI-first нейросеть усиливает уже существующие процессы. Например, менеджер быстрее готовит коммерческое предложение, но документ все равно проходит привычную цепочку согласований. В модели AI-agent процесс строится иначе: агент получает данные, сам собирает документ по шаблону и передает человеку уже результат для проверки.

Такой подход меняет не отдельную операцию, а распределение работы между человеком и системой. В перспективе, по прогнозу, приведенному на воркшопе, к 2028 году около 15 % повседневных бизнес-задач могут полностью выполняться цифровыми агентами.

При этом скорость развития технологии уже сейчас трудно сравнить с предыдущими этапами цифровизации. ChatGPT набрал первый миллион пользователей за пять дней, а в одном из последующих запусков цифрового продукта миллион пользователей был достигнут примерно за час. Самостоятельность моделей тоже растет: если в 2019 году они могли справляться с задачами длительностью порядка двух секунд, то сейчас речь идет уже о задачах более чем на 16 часов. Одновременно стоимость использования моделей за три года снизилась примерно в 600 раз.

Почему одного сервиса недостаточно

Но Гизатуллин предостерег от слишком простой логики «купить сервис – получить результат». По данным его презентации, 89 % компаний уже используют ИИ хотя бы в одной функции, однако заметный экономический эффект получают около 6 %.

Фото: Алексей Мальгавко

– Нельзя просто внедрить цифровые инструменты и ожидать, что компания автоматически станет эффективнее. Сначала должна появиться цифровая культура – понимание того, как люди, процессы и технологии работают вместе, – пояснил технологический предприниматель. – На практике это означает, что собственнику необходимо хорошо знать продуктовую цепочку компании. Какие процессы создают ценность, где возникают задержки, что можно измерить, где нужен контроль, а где работа действительно повторяется по понятному алгоритму. Только после этого имеет смысл решать, какую функцию передавать агенту.

Что уже работает в бизнесе

На Съезде спикер показал несколько таких сценариев. ИИ может создать структуру промосайта и тексты для него, помочь опубликовать страницу, подготовить вакансию, сравнить кандидатов, разобрать рабочую встречу и сформировать список задач. При наличии интеграции с CRM система способна не просто написать протокол, а самостоятельно создать задачи и назначить ответственных.

– Отдельный пример – подбор сотрудников. Когда на одну вакансию пришло около 960 откликов, ручной просмотр стал практически отдельным проектом. Сейчас ИИ можно передать текст вакансии, анкеты кандидатов и критерии отбора. Он проведет первичное сравнение и сформирует список тех, кого стоит пригласить на личную встречу. Но именно личную, ведь окончательное решение не рекомендуется передавать нейросети, – считает автор книги «Цифровая культура бизнеса».

Другой сценарий уже работает у самого спикера. Раньше он каждое утро просматривал 50–60 информационных источников, чтобы не пропустить важные новости. На это уходило около 30 минут. Теперь агент сам собирает нужные материалы и отправляет короткую персональную подборку. Задача сократилась примерно до пяти минут.

Где заканчивается делегирование

Вместе с ростом автономности ИИ появляется и новый управленческий вопрос – сколько полномочий ему давать. Агент может работать с CRM, сайтом, документами и базами данных, но это не означает, что ему нужно предоставлять право удалять информацию или самостоятельно принимать решения с необратимыми последствиями. Права доступа, как и у обычного сотрудника, должны соответствовать роли.

Фото: Алексей Мальгавко

Есть и более фундаментальное ограничение. Нейросеть умеет генерировать варианты, анализировать данные и выполнять повторяющиеся действия, но она склонна давать наиболее ожидаемый ответ, может соглашаться с пользователем и уверенно ошибаться. Поэтому бизнесу по-прежнему нужен человек, который понимает контекст и способен поставить под сомнение полученный результат.

– Запятая во фразе «делегировать нельзя проверять» не должна стоять на одном месте. То, что сегодня требует обязательного контроля человека, через полгода может стать обычной автоматизированной операцией, – уверен эксперт.

Поэтому цифровая трансформация, по версии Гизатуллина, не похожа на разовый IT-проект. Это постоянный процесс пересмотра того, как устроена компания. Сначала формируется цифровая культура, затем выстраиваются процессы и только после этого внедряются технологии.

ИИ уже можно отдавать контент, мониторинг информации, первичный анализ кандидатов, подготовку документов, расшифровку встреч и повторяющиеся операции в цифровых системах. Но ответственность, окончательный выбор и понимание того, зачем компания вообще делает тот или иной шаг, остаются зоной руководителя.

В этом и заключается главный сдвиг: искусственный интеллект постепенно перестает быть отдельным инструментом и становится частью организационной структуры. Вопрос для бизнеса теперь не только в том, какую нейросеть выбрать, а в том, как перестроить компанию так, чтобы люди и цифровые сотрудники действительно работали как одна система.