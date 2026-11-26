Изображение создано при помощи ИИ

Казалось бы, теперь всем доступен искусственный интеллект и в руках каждого вся мысль человечества на ладони размером с гаджет. Но…

Мы видим, что ИИ не уравнивает нас, а увеличивает разрыв между людьми. Причем разделяет нас не образование и не доступ к технологиям, как это было в иные времена, а привычка (либо ее отсутствие) думать самому.

Быстрее, сложнее, сильнее

Помните, как появились калькуляторы? Учителя математики тогда боялись, что дети разучатся считать. Нам запрещали пользоваться калькуляторами на уроках. Отчасти так и вышло: устный счет сегодня редкость. Но инженер с калькулятором стал считать быстрее и сложнее, а тот, кто и раньше путался в дробях, путаться не перестал, просто теперь он путается с калькулятором в руках.

С нейросетями то же самое, только в масштабе всего мышления. ChatGPT, GigaChat, «Алиса» и другие помогают не с арифметикой. Они пишут, анализируют, советуют и объясняют, но решение соглашаться с этим или нет, принимаете вы, а значит, нейросети усиливают то, что в вас уже есть.

Что показывают исследования

В 2023 году исследователи из Гарварда вместе с консалтинговой компанией BCG дали сотням консультантов доступ к GPT-4. На задачах, с которыми нейросеть справляется хорошо, консультанты с ИИ работали быстрее и качественнее. Но на задаче, где нейросеть уверенно ошибалась, они справлялись заметно хуже коллег без ИИ: они доверяли машине и не перепроверяли ее. Ученые назвали это «неровной границей». Именно на этой границе и происходит разделение: одни проверяют, другие верят. И это разделение не по желанию, а по интеллектуальной способности удерживать длинные задачи и докручивать долгую мысль.

Похожий результат дал эксперимент и в турецких школах, его провели исследователи из Пенсильванского университета. Школьники, которые решали задачи по математике с обычным чат-ботом, на тренировках показывали результат намного лучше. А на контрольной без ИИ справились хуже тех, кто учился сам. Нейросеть решала примеры за них, и навык мышления, который всегда идет через усилие, не складывался.

В 2025 году Microsoft вместе с Университетом Карнеги-Меллона опросила сотни офисных работников и оказалось, чем больше человек доверяет ИИ, тем меньше он включает критическое мышление. И наоборот: те, кто уверен в собственных знаниях, проверяют ответы машины чаще и строже, а результаты получают гораздо быстрее и качественнее.

Для вас это значит, что если вы чувствуете и понимаете границы своих компетенций, то ИИ становится союзником, если же вы полагаетесь на него в сфере, где слабы, то усиливаете свою слабость.

Почему так происходит

Нейросеть – это рычаг, который увеличивает приложенную силу, но не создает ее.

Если вы умный человек, то используете ИИ как собеседника и черновик. Вы задаете точные вопросы, потому что понимаете предмет и видите ошибку в ответе, потому что знаете, как должно быть или представляете поле вероятных ответов. В такой форме вы оставляете мышление за собой, а скучную и долгую рутину отдаете машине. А вот освободившееся время тратите на то, что машина не умеет: размышление, применение ассоциаций, решения, ответственность, понимание людей, переговоры.

Глупый человек использует ИИ как замену мысли. Он просит «напиши за меня», копирует ответ и, казалось бы, читает его внимательно, но ошибку не замечает, ведь для этого нужно знать предмет, а знания не появляются, мысль не рождается через сопротивление, а дается в готовом виде машиной. Мышление похоже на мышцу, если его не нагружать, то оно слабеет и постепенно атрофируется. Через год такой человек без нейросети не напишет и простого письма, а с нейросетью будет уверенно повторять ее выдумки. А самое страшное здесь то, что он не почувствует потери, не увидит свою обретенную слабость.

Есть и третья ловушка – это уверенный тон, с которым нейросеть преподносит свои ответы. ИИ никогда не говорит «я не знаю» так, как это сказал бы честный специалист, если у него не хватает компетенций. У ИИ всегда хватает данных на любой вопрос, все сведения мира собраны в модель. Ее ответ гладкий, грамотный и убедительный, даже когда он полностью выдуман и расходится с действительностью. Опытный человек к гладкости относится настороженно и воспринимает ответ, как предложение к обсуждению, а не готовое решение. Неопытный принимает ее за правду и действует, опираясь на галлюцинацию нейросети.

Где это видно уже сейчас

Преподаватели омских вузов и колледжей знают это не понаслышке: и рефераты, и курсовые все чаще написаны одинаковым гладким языком, а на устном вопросе по собственной работе студент теряется. Работодатели жалуются, что резюме и сопроводительные письма стали безупречными, а на собеседовании кандидат не может объяснить, что в них написано. Гладкий текст стал массовым, и теперь ценится не умение его произвести, а умение за него ответить. Только результат и способность его подтвердить и повторить являются лакмусовой бумажкой компетенции.

Но есть и положительная обратная сторона работы с ИИ. Студент, который просит нейросеть объяснить сложную тему тремя разными способами, а потом проверяет себя задачами, учится быстрее, чем учились его родители. Предприниматель, который поручает ИИ разобрать договор, но сам перечитывает спорные пункты, экономит деньги на юристе и не теряет их на ошибках. Врач, программист, журналист с нейросетью успевают больше, если остаются главными в этой паре. Выигрывает не тот, кто отказался от машины, и не тот, кто отдал ей все, а тот, кто оставил за собой право последнего слова и способен это слово сказать.

Что делать: усиливать когнитивные способности

Искусственный интеллект не сделает нас одинаковыми. Он усилит ведущую часть вашего сознания и сделает ее видимой для окружающих. Если раньше можно было промолчать и сойти за умного, то теперь эти времена закончились, общество делится на два лагеря: те, кто использует ИИ и растет, и те, кто его не использует или использует, но деградирует.