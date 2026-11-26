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Дело о банкротстве ООО «Калачинский инкубатор» пополнилось новым кредитором. Как следует из сообщения временного управляющего на Федресурсе, требования к предприятию предъявило ООО «Титан-Агро».

Сумма претензий составила 102,1 тысячи рублей. Из них 60,7 тысячи приходится на основной долг, почти 31,4 тысячи – на проценты за пользование чужими средствами за период с мая 2023-го по июль 2026 года, еще 10 тысяч рублей – на возмещение расходов по уплате госпошлины. Заявитель просит включить эту сумму в третью очередь реестра требований кредиторов.

Напомним, что процедуру наблюдения в отношении «Калачинского инкубатора» Арбитражный суд Омской области ввел в конце октября. Инициатором банкротства выступила новосибирская птицефабрика «Улыбино» из-за долга в размере 12,8 миллиона рублей.

Конфликт разгорелся после того, как омское предприятие получило 12 миллионов рублей аванса за поставку 60 тонн гусиных тушек, но отгрузило продукции всего на 500 тысяч рублей и не вернуло оставшиеся деньги. В апреле суд обязал компанию вернуть 11,4 миллиона рублей неосвоенной предоплаты и выплатить неустойку.

ООО «Калачинский инкубатор» зарегистрировано в феврале 2023 года в Калачинске, его единственным учредителем и директором значится Андрей Крупин. Весной этого года налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о компании, после чего запустила процесс ее исключения из реестра, однако процедуру приостановили из-за судебных разбирательств с кредиторами.