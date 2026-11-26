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С 1 декабря «Детское радио» на частоте 91.4 FM в Омске переходит под управление «МКР-Медиа». Об этом сообщили в международном медиахолдинге, созданном в 2014 году Межгосударственной корпорацией развития.

Для «МКР-Медиа» это не первый запуск на омском радиорынке. В год 80-летия Победы на частоте 98,1 FM начало вещание радио «Звезда» – его запустили по поручению губернатора Омской области при поддержке холдинга. А в октябре на частоте 99,7 FM заработало радио «Орфей»: запуск прошел в рамках программы мероприятий федерального проекта «Омск – культурная столица России – 2026» и стал возможен благодаря партнерству с «МКР-Медиа».

Сейчас под управлением холдинга в Омске находятся 11 радиостанций. Помимо «Детского радио», «Звезды» и «Орфея», это «Мир», «Вера», «Дача», «Comedy Radio», «Юмор FM», «Радио ЭНЕРДЖИ (NRG)», «Радио Сибирь» и «ПИ FM».