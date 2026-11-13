В Омске возродят радиоточки в жилых домах: зачем это нужно сегодня

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Минцифры РФ подготовило поправки к Стратегии развития отрасли связи, которые предусматривают сохранение и дальнейшее развитие проводного радиовещания в России. Об этом сообщается в проекте актуализированной стратегии, на который ссылаются «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что в многоквартирных домах проживает порядка 70 % населения страны, поэтому развитие проводного вещания позволяет дополнительно охватывать жителей услугами связи и оповещением.

Критически важный элемент

Среди ключевых достоинств такой технологии в ведомстве назвали адресность доставки сигнала, энергонезависимость, защищенность от кибератак и готовую технологическую основу для систем оповещения в МКД.

Радиоточки в квартирах отличаются от других сетей благодаря энергонезависимости и многократному резервированию питания, помехоустойчивости, невосприимчивости к электромагнитным излучениям, стойкости к кибератакам и сравнительно низкой стоимости развертывания.

– Учитывая высокую вероятность сохранения напряженной геополитической ситуации на неопределенный период времени, критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения, работоспособность которых не зависит от местных систем электроснабжения, функционирующих исключительно на основе отечественных комплектующих и позволяющих за счет низкой стоимости обеспечить максимальный охват населения», – отмечается в проекте Минцифры.

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В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сети проводного вещания не только сохранили, но и модернизировали с учетом современных требований к безопасности и оповещению. Сейчас в стране работают два оператора ПВ: «Российские сети вещания и оповещения» обслуживает три города федерального значения, а «Ростелеком» – регионы. При этом абонентская база проводного радио сокращается, что связывают с технологическим сдвигом и многолетним недостатком инвестиций в сети.

Обязать застройщиков

Ситуацию усугубляет и то, что застройщики уже несколько лет не обязаны устанавливать радиоточки в новых домах. Решить проблему, по мнению экспертов, можно на уровне местных властей, обязав застройщиков предусматривать системы оповещения в жилых зданиях. Альтернативой проводному радио называют умные домофоны, подключенные к системе оповещения.

– Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла, и телефон сел, радиоточка все равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в СМС, – отметил эксперт центра компетенций «Национальная технологическая инициатива» по технологическому развитию Илья Ильинский.

При перегруженной мобильной сети именно проводное радио и уличные системы звукового оповещения остаются каналами, через которые можно предупредить людей об опасности и помочь им покинуть опасную зону. Сейчас эту функцию выполняют домофоны, но их возможности ограничены.

Пора возрождать

В Омске проводное радиовещание просуществовало более 70 лет и прекратило свое вещание 15 января 2018 года. В сельских районах Омской области проводное радио исчезло еще в 2005 году, из-за чего там почти невозможно поймать волны «Радио России» и «Маяка».

Сегодня, когда оперативность оповещения населения об угрозе ЧС становится критически важным, именно проводное радио может стать эффективным средством обеспечения безопасности. И его пора возрождать ускоренными темпами.