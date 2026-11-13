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·Общество·Мария Филимонова

Крупного омского производителя детского питания наказали на 150 тысяч рублей

Предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов.
деньги

Арбитражный суд Омской области в начале ноября привлек к административной ответственности региональное бюджетное учреждение «Центр питательных смесей». Предприятие признали виновным в нарушении требований технических регламентов при производстве продукции.

Согласно материалам дела, учреждение оштрафовали на 150 тысяч рублей по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Детали самого нарушения и официальная позиция представителей предприятия в судебном решении не раскрываются.

Омский «Центр питательных смесей» работает с 2007 года. Предприятие выпускает молочную продукцию – творожки, йогурты, сметану, простоквашу и сливочное масло – под торговыми марками «Медвежонок» и «Полезная традиция», позиционируя свои товары как продукцию по стандартам детского питания.

Ранее нарушения нашли на омской фабрике сладостей «Сладонеж».

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·Общество·Мария Филимонова

Крупного омского производителя детского питания наказали на 150 тысяч рублей

Предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов.
деньги

Арбитражный суд Омской области в начале ноября привлек к административной ответственности региональное бюджетное учреждение «Центр питательных смесей». Предприятие признали виновным в нарушении требований технических регламентов при производстве продукции.

Согласно материалам дела, учреждение оштрафовали на 150 тысяч рублей по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Детали самого нарушения и официальная позиция представителей предприятия в судебном решении не раскрываются.

Омский «Центр питательных смесей» работает с 2007 года. Предприятие выпускает молочную продукцию – творожки, йогурты, сметану, простоквашу и сливочное масло – под торговыми марками «Медвежонок» и «Полезная традиция», позиционируя свои товары как продукцию по стандартам детского питания.

Ранее нарушения нашли на омской фабрике сладостей «Сладонеж».

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Рубрика - Общество