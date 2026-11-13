В Омске укрытия от БПЛА начали открывать дистанционно

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В омских многоэтажках начали устанавливать электромагнитные замки, позволяющие удаленно открывать подвальные помещения в случае объявления беспилотной опасности. Разблокировать двери укрытий сотрудники управляющих компаний могут дистанционно – через компьютер или смартфон, сообщает «Город55».

Одной из первых технологию внедрила управляющая компания «Кристалл». Сейчас система функционирует в восьми из 40 обслуживаемых домов – оборудование смонтировали в микрорайонах Кристалл, Кузьминки, а также на улице Конева.

По словам главного инженера УК Александра Чередника, при получении сигнала об угрозе диспетчер или инженер нажимает кнопку разблокировки в специальной программе. В штатном режиме замок срабатывает за две-три секунды, однако при сбоях в работе интернета процесс может занять до десяти минут.

Помещение остается открытым до официального отбоя тревоги. На случай отключения электричества предусмотрен резервный вариант – двери можно открыть обычным ключом, который находится в управляющей компании или у старших по дому.

Монтаж и подключение одного электромагнитного замка обходятся примерно в 40 тысяч рублей. Работы финансируют из средств на текущий ремонт после согласования с советами многоквартирных домов, однако не все жильцы поддерживают такие расходы.

В мэрии Омска отмечают, что автоматизация помогает исключить ситуации, когда во время реальной опасности жители не могут оперативно попасть в подвал из-за поиска ключей.