Семь подземных переходов Омска признали не готовыми к ЧС

Фото: пресс-служба мэрии

Семь подземных пешеходных переходов в Омске до сих пор не соответствуют нормам антитеррористической защищенности. Соответствующий отчет городская администрация направила в Омский горсовет, сообщает портал Om1 Омск.

Шесть проблемных объектов расположены на центральных остановках города: у «Дома туриста», «Площади Ленина», «Голубого огонька», «Главпочтамта», «КДЦ «Маяковский» и на Любинском проспекте. Седьмой переход находится у железнодорожного вокзала. Все эти сооружения объединяют схожие недочеты – в них отсутствуют посты охраны, аварийное освещение, а также системы оповещения и управления эвакуацией.

Для устранения нарушений и приведения переходов в порядок городскому бюджету требуется 24,2 миллиона рублей, однако свободных средств на эти цели в казне пока нет. Примечательно, что год назад в аналогичном перечне фигурировали восемь объектов, но в актуальном отчете переход у «G-Drive Арены» уже не значится – по всей видимости, вопросы безопасности на этом участке удалось закрыть.