Смартфоны подорожают? Чем омичам грозит новый техсбор на электронику

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С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на некоторую электронную продукцию, в том числе ноутбуки, планшеты и смартфоны. Платить в бюджет будут как импортеры, так и производители техники.

Много или мало

Минпромторг РФ утвердил перечень продукции и ставки техсбора. Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу товара. При наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки – 500 рублей, при отсутствии – 992 рубля.

Техсбор для смартфонов – 373 рубля (базовый вариант). В зависимости от товарного знака – 250 рублей и 496 рублей соответственно.

Проводные телефоны с беспроводной трубкой – 149 рублей (100 рублей и 198 рублей). Сотовые телефоны – 75 рублей (50 рублей и 100 рублей). Прочие телефонные аппараты – 37 рублей (25 рублей и 49 рублей).

Суммы, казалось бы, небольшие. Однако, по подсчетам Минпромторга, российский бизнес будет платить в качестве техсбора по 22,7 млрд рублей в год. За шесть лет сумма достигнет 136 миллиардов.

Чтобы дешево не завозили

100 % технологического сбора будет уходить в федеральный бюджет. То есть даже регионы-производители техники ничего не получат. Собранные средства власти обещают потратить на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности в стране. Для этого запустят специальные программы.

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее отмечал, что сбор также поможет бороться с демпингом при экспорте в Россию, по аналогии с утильсбором на автомобили. То есть зарубежные поставщики не смогут поставлять дешевую технику, выживая с рынка отечественных производителей. Однако непонятно, как с этим вяжется тот факт, что техсбор будут платить и российские производители.

Рост цен

Новый техсбор скажется на ценах. Такой вывод можно сделать на примере с утильсбором.

Осенью 2024 года в России запустили плавное повышение утильсбора. Это обязательный разовый платеж за каждый автомобиль при ввозе из-за рубежа для покрытия расходов на их переработку. Повышение утильсбора предсказуемо привело к увеличению цен.

В результате по данным аналитического агентства «Автостат», стоимость новых легковых автомобилей в России в декабре 2025 года выросла сразу на 10 % по сравнению с декабрем 2024. Цена легкового транспортного средства с пробегом в декабре увеличилась на 8 %.

С января 2026 года цены на новые легковые автомобили в России выросли в среднем на 1,5–3 %. По прогнозам экспертов, к концу года новые автомобили подорожают в пределах 15 %, а подержанные – в пределах 10 %.

– Увеличение налоговой нагрузки бизнес должен будет компенсировать, переложив издержки на покупателя, как и новые ставки утильсбора, – говорит руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Менеджеры омских магазинов техники и электроники о подорожании в связи с техсбором пока не говорят. По их словам, цены вообще могут меняться в зависимости от проданных товаров.

– Если проследить, то цены делают два шага вперед, потом шаг назад, потом снова два шага вперед и т.д. В один день смартфон может подорожать на 10 тысяч рублей, а на следующий день – подешеветь на 5 тысяч, – рассказал «Омск-информу» один из менеджеров.

О том, что введение технологического сбора может привести к росту цен ранее заявлял независимый экономист Виктор Мангазеев. Как сообщали «Известия», сильнее всего могут подорожать бюджетные модели смартфонов.

Дальше больше

Изначально техсбор хотели ввести в России с сентября. Однако позже нововведение перенесли на декабрь. Дополнительное время бизнесу дали для адаптации и подготовки инфраструктуры.

На техсборе для готовой техники власти решили не останавливаться. Постепенно в России планируют ввести сбор и для электронных компонентов и модулей.