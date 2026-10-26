Омичам раскрыли, что сильнее всего ударило по кошельку в сентябре

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В Омской области по итогам сентября годовая инфляция составила 5,6 %. За месяц цены выросли на 0,2 %. При этом региональный показатель оказался ниже уровня инфляции по России.

– В регионе продолжили дорожать заграничные туры. Мы видим, что у омичей путевки в Китай стали особенно популярными. Сказалось продление безвизового режима для россиян. Стоимость туров также выросла из-за ослабления рубля. В то же время подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье внутри страны. Активный туристический сезон уже завершен, поэтому цены на путевки на осенние месяцы ниже, чем на летние, – заявил Владимир Антипов.

Рост цен затронул и непродовольственные товары. В частности, в сентябре подорожали моющие и чистящие средства. Летнее ослабление рубля увеличило расходы производителей на закупку импортного сырья. Дополнительным фактором стал рост цен на топливо, который привел к удорожанию перевозок.

Отметим, что изменение курса российской валюты также отразилось на стоимости компьютеров и мобильных телефонов. Возросшие расходы на закупку и доставку техники магазины заложили в конечные цены товаров. При этом отдельные позиции, напротив, подешевели. Так, после окончания дачного сезона снизились цены на триммеры и электродрели.

Яйца в регионе также подорожали, однако их рост оказался меньше, чем в среднем по России. Значительную долю рынка обеспечивает продукция местных птицефабрик; кроме того, яйца поступают из соседних регионов. Благодаря этому удается сдерживать рост их стоимости.

В то же время овощи в Омской области подешевели сильнее, чем в среднем по стране. Помимо российских поставщиков, на региональный рынок поступает продукция из стран Средней Азии. По словам Антипова, такая структура поставок способствует более заметному снижению цен.