Омичам раскрыли, что сильнее всего ударило по кошельку в сентябре

В Омской области по итогам сентября годовая инфляция составила 5,6 %. За месяц цены выросли на 0,2 %. При этом региональный показатель оказался ниже уровня инфляции по России.
– В регионе продолжили дорожать заграничные туры. Мы видим, что у омичей путевки в Китай стали особенно популярными. Сказалось продление безвизового режима для россиян. Стоимость туров также выросла из-за ослабления рубля. В то же время подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье внутри страны. Активный туристический сезон уже завершен, поэтому цены на путевки на осенние месяцы ниже, чем на летние, – заявил Владимир Антипов.
Рост цен затронул и непродовольственные товары. В частности, в сентябре подорожали моющие и чистящие средства. Летнее ослабление рубля увеличило расходы производителей на закупку импортного сырья. Дополнительным фактором стал рост цен на топливо, который привел к удорожанию перевозок.
Отметим, что изменение курса российской валюты также отразилось на стоимости компьютеров и мобильных телефонов. Возросшие расходы на закупку и доставку техники магазины заложили в конечные цены товаров. При этом отдельные позиции, напротив, подешевели. Так, после окончания дачного сезона снизились цены на триммеры и электродрели.
Яйца в регионе также подорожали, однако их рост оказался меньше, чем в среднем по России. Значительную долю рынка обеспечивает продукция местных птицефабрик; кроме того, яйца поступают из соседних регионов. Благодаря этому удается сдерживать рост их стоимости.
В то же время овощи в Омской области подешевели сильнее, чем в среднем по стране. Помимо российских поставщиков, на региональный рынок поступает продукция из стран Средней Азии. По словам Антипова, такая структура поставок способствует более заметному снижению цен.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на огурцы и помидоры резко пошли вверх.