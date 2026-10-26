Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Базу отдыха с павлинами в Омской области снова продают с огромным дисконтом

Стоимость комплекса упала на 33 миллиона рублей.
павлин

В Омской области в очередной раз попытаются продать базу отдыха «Белая вежа», расположенную в селе Серебряное Горьковского района. Владельцы вновь снизили стоимость туристического объекта.

Территория комплекса занимает 7 гектаров. На ней размещены трехэтажная гостиница, 16 благоустроенных домиков, коттедж на 10 гостей, кафе, бани, беседки, а также спортивные и развлекательные зоны. Кроме того, на базе обустроены вольеры с оленями и павлинами.

Сейчас объект выставили на продажу за 75 миллионов рублей. Попытки найти покупателя продолжаются с 2024 года: изначально за комплекс просили 108 миллионов рублей, а в начале 2026 года цену опускали до 88 миллионов рублей.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Базу отдыха с павлинами в Омской области снова продают с огромным дисконтом

Стоимость комплекса упала на 33 миллиона рублей.
павлин

В Омской области в очередной раз попытаются продать базу отдыха «Белая вежа», расположенную в селе Серебряное Горьковского района. Владельцы вновь снизили стоимость туристического объекта.

Территория комплекса занимает 7 гектаров. На ней размещены трехэтажная гостиница, 16 благоустроенных домиков, коттедж на 10 гостей, кафе, бани, беседки, а также спортивные и развлекательные зоны. Кроме того, на базе обустроены вольеры с оленями и павлинами.

Сейчас объект выставили на продажу за 75 миллионов рублей. Попытки найти покупателя продолжаются с 2024 года: изначально за комплекс просили 108 миллионов рублей, а в начале 2026 года цену опускали до 88 миллионов рублей.

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Рубрика - Экономика/Бизнес