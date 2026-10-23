В Омске выставили на торги долю во «Вними-Сибирь» из-за банкротства совладельца

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На торги выставили долю размером 0,4 % в уставном капитале ООО «Вними-Сибирь». За нее рассчитывают выручить не менее 902,9 тыс. рублей. Продажа проходит в рамках процедуры банкротства совладельца компании Павла Филимендикова.

Сроки проведения аукциона пока не определены.

Отметим, что в мае участники ООО «Вними-Сибирь» на внеочередном общем собрании постановили сократить уставный капитал компании с 29,8 млн до 4,2 млн рублей.

Кроме того, стоит отметить, что в регионе зарегистрированы две компании «Вними-Сибирь», совладельцем которых выступает Филимендиков. Несмотря на общий адрес, организации занимаются разной деятельностью. У предприятия, долю в котором выставили на торги, основной профиль – производство молочной продукции. Вторая фирма специализируется на розничной торговле прочими товарами в неспециализированных магазинах.