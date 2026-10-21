В Омске снова пытаются продать крупный бизнес-центр

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В Омске снова попытаются продать два этажа в бизнес-центре «Большевичка», расположенном на улице 5-я Линия. Объявление о продаже помещений появилось на одном из популярных сайтов объявлений.

За второй и третий этажи общей площадью 2 060 квадратных метров собственник рассчитывает получить 108 миллионов рублей. Помещения имеют кабинетную планировку, высокие четырехметровые потолки, а также отдельные входы и лестницы. Земля под зданием также оформлена в собственность.

На данный момент объект почти полностью заполнен: 95 % офисных площадей сданы, а в здании работают 90 арендаторов. Интересно, что два года назад, летом 2024 года, этот же здание уже выставляли на продажу за аналогичные 108 миллионов рублей. С того момента число компаний-арендаторов в бизнес-центре увеличилось почти вдвое.

Ранее сообщалось, что в Омске за 120 миллионов продают газовую заправку фирмы-банкрота.