В центре Омска снова попытаются продать старинный особняк

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В Омске объявлен повторный аукцион по продаже памятника архитектуры в центре города – жилого дома И. Е. Имянинникова 1917 года постройки (ул. Сенная, 38). Организатором торгов выступает госкомпания «Дом.РФ».

В единый лот входят само историческое здание и земельный участок площадью 462 кв. м, находящиеся в федеральной собственности. Начальная цена объекта составляет 6,065 млн рублей, шаг аукциона – 61 тысяча рублей. Заявки на участие принимаются до конца осени, а сами торги запланированы на 27 ноября.

Предыдущая попытка продать особняк 2 октября провалилась – на аукцион не поступило ни одной заявки. До этого Росимущество годами не могло сдать здание в аренду.

В сентябре 2025 года особняк передали под управление «Дом.РФ». Новый владелец по-прежнему будет обязан отреставрировать памятник за собственные средства, однако оператор обещает финансовую поддержку в рамках госпрограммы и помощь в адаптации исторического здания под современное использование.