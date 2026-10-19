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·Общество·Мария Филимонова

В центре Омска снова попытаются продать старинный особняк

Дом 1917 года на Сенной повторно выставили на аукцион.
Дом жилой И.Е. Имянинникова

В Омске объявлен повторный аукцион по продаже памятника архитектуры в центре города – жилого дома И. Е. Имянинникова 1917 года постройки (ул. Сенная, 38). Организатором торгов выступает госкомпания «Дом.РФ».

В единый лот входят само историческое здание и земельный участок площадью 462 кв. м, находящиеся в федеральной собственности. Начальная цена объекта составляет 6,065 млн рублей, шаг аукциона – 61 тысяча рублей. Заявки на участие принимаются до конца осени, а сами торги запланированы на 27 ноября.

Предыдущая попытка продать особняк 2 октября провалилась – на аукцион не поступило ни одной заявки. До этого Росимущество годами не могло сдать здание в аренду.

В сентябре 2025 года особняк передали под управление «Дом.РФ». Новый владелец по-прежнему будет обязан отреставрировать памятник за собственные средства, однако оператор обещает финансовую поддержку в рамках госпрограммы и помощь в адаптации исторического здания под современное использование.

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·Общество·Мария Филимонова

В центре Омска снова попытаются продать старинный особняк

Дом 1917 года на Сенной повторно выставили на аукцион.
Дом жилой И.Е. Имянинникова

В Омске объявлен повторный аукцион по продаже памятника архитектуры в центре города – жилого дома И. Е. Имянинникова 1917 года постройки (ул. Сенная, 38). Организатором торгов выступает госкомпания «Дом.РФ».

В единый лот входят само историческое здание и земельный участок площадью 462 кв. м, находящиеся в федеральной собственности. Начальная цена объекта составляет 6,065 млн рублей, шаг аукциона – 61 тысяча рублей. Заявки на участие принимаются до конца осени, а сами торги запланированы на 27 ноября.

Предыдущая попытка продать особняк 2 октября провалилась – на аукцион не поступило ни одной заявки. До этого Росимущество годами не могло сдать здание в аренду.

В сентябре 2025 года особняк передали под управление «Дом.РФ». Новый владелец по-прежнему будет обязан отреставрировать памятник за собственные средства, однако оператор обещает финансовую поддержку в рамках госпрограммы и помощь в адаптации исторического здания под современное использование.

1579
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Рубрика - Общество