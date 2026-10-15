Омск остался за пределами теннисного импорта Сибири, несмотря на развитие падела

Предприниматели Сибирского федерального округа за девять месяцев 2026 года ввезли из стран дальнего зарубежья 116 тонн инвентаря для тенниса на сумму более 31 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
– Это в 2,5 раза больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 83 % от общего физического объема партий – это оборудование для настольного тенниса: столы складные, ракетки, шарики и сетки. Также поставлялось оборудование для падела (мячики и ракетки) и большого тенниса, – отметили в ведомстве.
Главным поставщиком теннисного инвентаря стал Китай, на долю которого пришлось более 64 % импорта. Впервые среди торговых партнеров появился Гонконг: в 2025 году поставок оттуда не было.
Основная часть ввезенной продукции пришлась на Новосибирскую область. Местные организации импортировали 115 тонн инвентаря – это 99 % от общего объема в весовом выражении. Остальные поставки обеспечили предприниматели Иркутской и Томской областей, а также Республики Хакасия.
Отметим, что Омск в числе регионов, откуда предприниматели ввозили теннисный инвентарь, не упоминается. Однако в городе планируют развивать инфраструктуру для этого вида спорта. Ранее стало известно о планах построить новый центр падел-тенниса, имя инвестора которого пока держат в секрете.