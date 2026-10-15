Омск остался за пределами теннисного импорта Сибири, несмотря на развитие падела

Почти все поставки пришлись на Новосибирскую область.

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Предприниматели Сибирского федерального округа за девять месяцев 2026 года ввезли из стран дальнего зарубежья 116 тонн инвентаря для тенниса на сумму более 31 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

– Это в 2,5 раза больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 83 % от общего физического объема партий – это оборудование для настольного тенниса: столы складные, ракетки, шарики и сетки. Также поставлялось оборудование для падела (мячики и ракетки) и большого тенниса, – отметили в ведомстве.

Главным поставщиком теннисного инвентаря стал Китай, на долю которого пришлось более 64 % импорта. Впервые среди торговых партнеров появился Гонконг: в 2025 году поставок оттуда не было.

Основная часть ввезенной продукции пришлась на Новосибирскую область. Местные организации импортировали 115 тонн инвентаря – это 99 % от общего объема в весовом выражении. Остальные поставки обеспечили предприниматели Иркутской и Томской областей, а также Республики Хакасия.

Отметим, что Омск в числе регионов, откуда предприниматели ввозили теннисный инвентарь, не упоминается. Однако в городе планируют развивать инфраструктуру для этого вида спорта. Ранее стало известно о планах построить новый центр падел-тенниса, имя инвестора которого пока держат в секрете.