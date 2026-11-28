Коллекцию одежды бренда «Просто шапка», выпущенную вместе с производителем сыра «Омичка», запретили продавать. Об исчезновении коллаборации представители бренда рассказали во «ВКонтакте».
Коллекцию выпустили 1 октября, а уже через две недели на почту бренда и ООО «Ястро-Переработка» пришли письма с требованием прекратить продажи. Доверитель отправителя месяцем ранее получил свидетельство о регистрации знака OMICHKA в 25 и 18 классах – это одежда и сумки.
– Они каким-то образом смогли зарегистрировать звучание этого слова. Это означает, что никто больше не сможет написать «Омичка» на футболке и на русском языке, даже если это твой официальный логотип, который используется много лет, – сообщили в «Просто шапке».
При недавнем ребрендинге производитель сыра «Омичка» подал на регистрацию новый логотип, в том числе и в классе одежды. Регистрация обычно занимает 8–9 месяцев.
Бренд «Просто шапка» основала омичка Елена Харламова, он работает с 2012 года.