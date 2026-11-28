15:08 Три минуты до конца. • 15:07 Лишь в концовке большинства «Авангард» что-то придумал. И то хозяева сами дали момент. • 15:05 «Амур» мощно играет в меньшинстве. У гостей почти ничего не получается. • 15:05 Второе большинство в матче у «Авангарда». Пора забивать!

15:08 Три минуты до конца. • 15:07 Лишь в концовке большинства «Авангард» что-то придумал. И то хозяева сами дали момент. • 15:05 «Амур» мощно играет в меньшинстве. У гостей почти ничего не получается. • 15:05 Второе большинство в матче у «Авангарда». Пора забивать!