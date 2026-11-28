avito.ru

ООО «Нострабелла Эс Эр Эль», управлявшее итальянским баром Aperitivo в центре Омска, сменило юридический адрес – теперь организация числится в Москве. Сведения об этом приводит сервис Rusprofile, согласно которому фирма зарегистрирована в офисе на Сущевской улице.

Заведение открылось в 2022 году в фуд-пространстве «Люба, давай!». Спустя два года бар выставили на продажу за 6 млн рублей, объяснив это переездом владельцев в другой регион. Покупателю, готовому сохранить итальянскую концепцию, продавец обещал помощь бренд-шефа из Италии. Точку весной 2026 года все же закрыли.

Руководит компанией по-прежнему итальянец Никотра Кармело. Финансовые показатели фирмы за 2025 год заметно просели: выручка сократилась до 5,1 млн рублей, что на 78 % ниже уровня предыдущего года. Прибыль упала на 96 %.

Ранее сообщалось, что в здании на территории фуд-пространства на улице Карла Либкнехта, 8/2, где работал итальянский бар APERITIVO, прекратили работу сразу три заведения, а в помещении начался ремонт. Тогда же отмечалось, что в ближайшее время там планируется открытие нового известного заведения.