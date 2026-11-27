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Совфед одобрил особый порядок индексации страховых пенсий, взысканных с пенсионных органов по решению суда, но не выплаченных вовремя.

Закон касается пенсионеров, которым не выплатили вовремя положенные суммы, например, при назначении пенсии или пересмотре ее размера. Получить эти деньги гражданам приходится через суд, но за время ожидания выплаты они теряют часть стоимости из-за инфляции. Новый механизм индексации позволит компенсировать обесценивание средств, присужденных пенсионерам.

Поправки предусматривают дополнение закона «О страховых пенсиях» новой нормой, которая закрепляет правила индексации пенсионных выплат, взысканных через суд. Пересчет будет начинаться с первого числа месяца, следующего за вступлением судебного решения в силу. При этом индексация предусмотрена только для случаев, когда пенсионному органу не требуется устанавливать дополнительные обстоятельства, сведения о которых он не может получить самостоятельно или запросить у других ведомств.

Реализация нового подхода позволит снизить риск финансовых потерь, связанных с инфляцией, и при этом обойдется без корректировки Гражданского процессуального кодекса и Бюджетного кодекса.