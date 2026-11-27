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Омская область рассчитывает заработать на своем имуществе около 885 млн рублей в 2027–2029 годах. Как сообщили в областном минимущества, в первый год трехлетнего цикла план поступлений составит более 282 млн рублей.

Больше половины суммы – 53 % – принесут дивиденды акционерных обществ с долей региона, это около 469 млн рублей. Еще 40 % поступлений даст аренда недвижимости и земель области – 352 млн рублей. За пользование областной землей и сервитуты планируют получать около 85,4 млн рублей ежегодно, а штрафы, санкции и платные услуги госучреждений добавят в копилку 64 млн.

Расчеты основаны на прогнозе социально-экономического развития региона. В минимущества также намерены вовлекать в оборот неиспользуемые здания и пустующие земли, а также пересмотреть эффективность управления областным имуществом.