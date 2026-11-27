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Банный рынок в российских городах-миллионниках за год немного просел. По данным геосервиса 2ГИС, за год число бань в 16 крупных городах сократилось на 1,6 %.

Омск также попал в число городов с отрицательной динамикой. За год количество бань здесь сократилось на 1,6 % – сейчас в городе насчитывается 170 заведений. Еще заметнее спад оказался в Краснодаре, где банная сфера потеряла сразу 19,3 % организаций. В Самаре и Челябинске число бань уменьшилось на 3,7 %.

В то же время пять городов-миллионников продемонстрировали рост. Больше всего бань прибавилось в Ростове-на-Дону – на 9,1 %. В Волгограде показатель вырос на 4,2 %, в Санкт-Петербурге – на 3,6 %, в Уфе – на 3,4 %, а в Перми – на 2,2 %.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске не нашлось желающих построить баню для заключенных.