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В Омской области контролирующие органы не смогли согласовать большинство запланированных внеплановых проверок бизнеса. Как сообщили в региональной прокуратуре, всего за одну неделю ведомство отклонило 25 из 30 поступивших заявлений. Таким образом, разрешение получили только пять проверок – менее 17 % от общего числа.

Причины отказов оказались не только формальными. Во многих случаях проверяющие не смогли представить убедительных подтверждений необходимости вмешательства в работу предпринимателей. Среди других нарушений – плохо подготовленные документы и попытки выбрать наиболее обременительный для бизнеса вариант контрольного мероприятия.

– Благодаря тщательному рассмотрению каждого заявления о согласовании внеплановых проверок в истекшем периоде 2026 года предотвращено необоснованное вмешательство в деятельность более 1300 хозяйствующих субъектов, – сообщили в пресс-службе.

Всего за этот период разрешение получили лишь 25 % от общего числа заявок на внеплановые проверки.

Впрочем, это не означает, что бизнес полностью избавили от внимания контролирующих органов. В прокуратуре подчеркнули, что проверки необходимы, если речь идет о защите граждан от недобросовестных предпринимателей. Поэтому надзорное ведомство не только предотвращает необоснованные контрольные мероприятия, но и следит за тем, чтобы проверки проводились в случаях, когда они действительно необходимы.

Вопрос снижения административного давления на бизнес остается на особом контроле прокуратуры. Работу в этом направлении обещают продолжить.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Омской области подхватила тяжелую инфекцию от животного сырья.