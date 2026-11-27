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В Омской области ищут инвестора для строительства завода по производству сухого яичного белка. Как сообщили в региональном Агентстве развития и инвестиций, объем вложений в проект составит около 620 млн рублей. Предприятие будет выпускать продукт для пищевой промышленности, а сырье для него планируют закупать у местных птицефабрик.

Для будущего производства уже подобрали земельный участок в черте города. Инвестору готовы предоставить его без торгов, а сопровождать проект будут по принципу «одного окна». Работу с потенциальными партнерами ведут по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Сухой яичный белок получают из обычных куриных яиц. Их моют, разбивают и отделяют белок от желтка, затем жидкую массу высушивают распылительным способом. В результате получается порошок кремового или светло-желтого цвета. При этом один килограмм такого продукта заменяет девять килограммов жидкого белка.

Его используют при производстве спортивного питания, кондитерских изделий и мясной продукции. Помимо местных птицефабрик, к проекту смогут подключиться и другие омские предприятия: они будут поставлять упаковку для готовой продукции.

Ожидается, что завод окупится менее чем за семь лет. На производстве планируют создать более 15 рабочих мест.

Для привлечения инвестора в регионе предусмотрели несколько мер поддержки. Так, резиденты особой экономической зоны могут получить освобождение от налогов на имущество и прибыль на срок от пяти до десяти лет. Участникам промышленного кластера компенсируют затраты на приобретение и монтаж оборудования.

Кроме того, для реализации проекта можно привлечь совместный заем федерального и областного Фондов развития промышленности под 3–5 % годовых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области могут запустить производство особой закваски для сыров.