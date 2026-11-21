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Агентство развития и инвестиций Омской области выступило с инициативой создания в регионе высокотехнологичного выпуска термофильной закваски для сыров. Этот проект может объединить многолетние традиции отечественного сыроделия с современными достижениями микробиологии.

По оценкам авторов инициативы, запуск такого предприятия позволит покрыть 85–90 % потребности в продукте, который сегодня приходится покупать за рубежом. Речь идет о концентрированном бактериальном препарате прямого внесения – ключевом компоненте для твердых и полутвердых сортов. В этот перечень входят как привычные Российский и Пошехонский, так и элитные Пармезан с Эмменталем. На площадке планируют наладить изготовление лиофилизированных культур, которые будут фасовать в герметичные пакеты и флаконы.

Помимо сыроделия, сырье найдет применение в выпуске кисломолочной продукции и в хлебопекарной отрасли. Объем вложений в проект оценивается примерно в 250 млн рублей, а вернуть их инвестор сможет ориентировочно за семь лет. Для работы на предприятии потребуются 20 специалистов – биотехнологов и инженеров.

Инициаторам бизнеса доступен широкий набор мер поддержки. В частности, можно получить статус резидента особой экономической зоны, что предполагает освобождение от налогов на имущество и прибыль на срок от 5 до 10 лет. Кроме того, предусмотрена аренда земельного участка без торгов, компенсация части расходов на оборудование, а также совместные льготные займы федерального и регионального Фондов развития промышленности по ставке 3–5 %.

Агентство развития и инвестиций Омской области готово сопровождать инвестора по принципу «одного окна». Специалисты уже подыскали подходящие площадки на территории ОЭЗ и в производственных зонах города. На себя агентство также берет организацию взаимодействия с органами власти.