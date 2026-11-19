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Азовская птицефабрика сменила официальное название и юридический адрес. С 18 ноября предприятие зарегистрировано как ООО «АПФ». При этом оно осталось в селе Азово, однако теперь его юридический адрес указан на улице 40 лет Октября.

Птицефабрика входит в ООО «Литан групп», принадлежащее бизнесмену Денису Денежкину. По итогам прошлого года ее выручка составила 136,8 млн рублей. При этом финансовые результаты других омских производителей птицы оказались значительно скромнее.

Всего в региональном реестре числится около 10 компаний, занимающихся разведением сельскохозяйственной птицы, и четыре производителя яиц. Однако преодолеть отметку в 1 млн рублей прибыли удалось лишь пяти организациям.

Более того, по итогам 2025 года сразу несколько предприятий показали заметное снижение выручки по сравнению с предыдущим годом. В частности, у ЗАО «Иртышское» показатель сократился с 828,5 млн до 396,2 млн рублей, а у ООО «Птицефабрика Любинская» – с 281,3 млн до 51,4 млн рублей. Это следует из данных ФНС.

Аналогичная ситуация сложилась и у других крупных игроков рынка. Выручка АО «Русь» за год упала со 123,3 млн до 40,9 млн рублей, а АО «Продо птицефабрика Сибирская» завершило 2025 год с убытком около 214 млн рублей. Среди факторов, осложняющих положение производителей, – конкуренция не только внутри рынка мяса птицы, но и со стороны производителей свинины.