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Омская область получила возможность не возвращать 4,5 млрд рублей бюджетных кредитов. Такое решение на федеральном уровне приняли в ответ на расходы региона по модернизации инфраструктуры, включая закупку общественного транспорта.

– Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, – сообщили в правительстве РФ.

По словам Виталия Хоценко, которые он приводил в июле, общая сумма списания долгов Омской области со стороны правительства России достигла 13,2 млрд рублей.