Олег Кипорук / Omskinform.ru

В собственность бизнесмена Валерия Шенфельда перешло ООО «Интеллект», специализирующееся на оказании услуг в сфере общественного питания. Информация о новом собственнике появилась в ЕГРЮЛ 16 ноября. Шенфельд связан с бизнесом в других регионах. Так, в Новосибирской области он занимается переработкой мяса, а в Керчи владеет ресторанным бизнесом.

ООО «Интеллект» занимается ресторанным обслуживанием, работой кафе и заведений быстрого питания. Также фирма арендует помещение в здании библиотеки на Красном Пути, где расположено заведение «У Пушкина».

Предприниматель сообщил «СуперОмску», что к работе ресторана пока не причастен. Вместе с тем он не исключил, что в перспективе может стать его владельцем. Таким образом, на данном этапе речь, вероятно, идет о приобретении юридического лица, за которым закреплено право аренды помещения. Не исключено, что после завершения сделки изменится и формат заведения.

Стоит отметить, что компания ООО «Интеллект» существует с 2005 года. За время работы ее прибыль в отдельные периоды превышала 6 млн рублей. Однако в 2025 году финансовый показатель оказался значительно скромнее – 481 тысяча рублей. Сокращался и штат организации: после максимальных 32 сотрудников в 2022 году среднесписочная численность снизилась до 18 человек к концу 2025-го.

Добавим, что ранее компанией владел Олег Лобов. После его смерти в 2026 году права на бизнес перешли Ирине Лобовой. При этом еще до смены собственника ООО «Интеллект» оказалось втянуто в судебный конфликт с региональным Минимуществом. Ведомство пыталось оспорить договор аренды помещения в библиотеке имени А. С. Пушкина, чтобы вернуть недвижимость. Однако в 2025 году суд оставил заявление без рассмотрения.

В ноябре 2026 года министерство вновь обратилось в суд, на этот раз потребовав взыскать с компании около 3 млн рублей за пользование 1,2 тыс. кв. м помещений. Иск был удовлетворен. На фоне судебных разбирательств не исключено, что смена владельца ООО «Интеллект» связана в том числе с этими обстоятельствами.