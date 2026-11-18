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В Омске завершилось судебное противостояние между ООО «Мидии Омск» и ООО «Кинэкс» из-за помещения на Ленина, 9, где сейчас работает «Мидийное место». Ранее там располагался ресторан Bevitore. Решение суда опубликовано на портале «Электронное правосудие».

Соглашение об аренде стороны заключили в апреле 2025 года сроком на пять лет. Уже в мае 2026-го владелец здания известил арендатора об одностороннем отказе от договора: такая возможность была прописана на случай, если помещение понадобится ему самому. «Мидии Омск» попытались оспорить это решение, полагая, что собственник хочет сдать площадь другим компаниям по более высокой ставке. В ходе процесса ООО «Кинэкс» предъявило суду договоры на разработку дизайн-проекта Bevitore, а также сведения об открытых вакансиях директора и шеф-повара будущего заведения. В итоге суд поддержал владельца помещения.

Ресторан Bevitore принимал гостей по адресу Ленина, 9 с 2005 года, однако в марте 2025-го он прекратил работу. В феврале 2026 года на этой площадке заработало «Мидийное место». Осенью заведение ненадолго приостанавливало деятельность: как выяснилось позже, ООО «Кинэкс» отключило ресторан от канализации, и «Мидии Омск» через суд добились возвращения инженерных систем в рабочее состояние.