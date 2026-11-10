Шаурмичная не прожила и года на месте винного бара в Омске

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В центральной части Омска больше не работает четвертая точка сети «ШавермаHot» – заведение появилось здесь в декабре 2025 года, заняв площадь, где раньше размещался винный бар «Саша, белое». Об этом сообщает издание newsomsk.ru 10 ноября 2026 года.

Вывеску с фасада здания уже демонтировали, а сама точка не принимает посетителей на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, проект не смог проработать даже полный год. Помещение в настоящее время остается свободным, и никаких сигналов о скором открытии нового заведения не наблюдается.

Предшественник шаурмичной на этой же площадке – ресторан «Саша, белое» – также оказался недолговечным: его работа продлилась лишь 11 месяцев.