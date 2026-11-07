Омск-информ
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·Отдых и туризм·Лев Шишкин

Места рядом с поварами: в Омске открылся второй ресторан популярной сети

Посетители смогут наблюдать за приготовлением блюд азиатской кухни.
Ресторан TomYumBar

На Левобережье Омска открылся второй в городе ресторан популярной сети азиатской кухни TomYumBar. Заведение открыло двери на бульваре Архитекторов.

Как сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска», в новом ресторане впервые в сети сделали места прямо у открытой кухни – Chef’s Counter. Посетители заведения смогут наблюдать, как повара готовят один из самых популярных супов в мире – том ям, крутят роллы, а также оформляют блюда.

Любопытно, что в ресторане азиатской кухни будут подавать и завтраки.

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·Отдых и туризм·Лев Шишкин

Места рядом с поварами: в Омске открылся второй ресторан популярной сети

Посетители смогут наблюдать за приготовлением блюд азиатской кухни.
Ресторан TomYumBar

На Левобережье Омска открылся второй в городе ресторан популярной сети азиатской кухни TomYumBar. Заведение открыло двери на бульваре Архитекторов.

Как сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска», в новом ресторане впервые в сети сделали места прямо у открытой кухни – Chef’s Counter. Посетители заведения смогут наблюдать, как повара готовят один из самых популярных супов в мире – том ям, крутят роллы, а также оформляют блюда.

Любопытно, что в ресторане азиатской кухни будут подавать и завтраки.

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Рубрика - Отдых и туризм