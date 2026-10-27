В Омске неожиданно закрылся ресторан в здании бывшего долгостроя

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В Омске закрылся ресторан «Терракот», работавший неподалеку от цирка. Об этом сообщили на страницах заведения в социальных сетях.

– Спасибо каждому, кто приходил к нам на ужины, дни рождения и долгие разговоры за столом. Вы сделали это место живым и теплым. Мы благодарны за каждый вечер, который провели вместе, – говорится в сообщении.

На входе в ресторан появилось сообщение о закрытии. При этом заведение успело подготовиться к Хэллоуину и украсить входную группу тематическим декором. Однако руководство ресторана никак не объяснило причину закрытия.

Напомним, что «Терракот» открылся в сентябре 2025 года в здании долгостроя. Ресторан занимал два этажа: на первом разместили семейную зону с детской комнатой, специальным меню и мастер-классами, а на втором – ресторан-бар с лаундж-зоной и сценой для концертов и вечеринок.