В Омске выдали разрешение на подготовку к масштабной застройке Левобережья

omskinform.ru

Сегодня, 27 октября, стало известно о выдаче «СЗ «СК «Медведь» разрешения на проведение инженерных изысканий на Левобережье в рамках инвестпроекта. Документ оформил департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска.

– Изыскания пройдут на участках, расположенных на нечетной стороне улицы Волгоградская – от гипермаркета «Бауцентр» до улицы С. Сейфуллина. Общая площадь используемых земель составляет 263 246 квадратных метров. Изыскания будут проводиться без предоставления земельных участков и установления сервитута, – цитирует пресс-службу «КВ».

По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Омске 11 августа 2023 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Изначально ее единственным учредителем был омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев. С 27 марта 2025 года владельцем компании является Хадижат Дарбишова, а должность директора занимает Андрей Зазулин.

Напомним, проект застройки предусматривает не только жилые дома, но и детский сад на 260 мест, а также четыре центра дополнительного образования по 50 мест каждый. Один из них планируют включить в состав клуба для детей и молодежи.

Кроме того, на территории появятся три спортивные площадки с тренажерами, участковый пункт полиции, почтовое отделение, медицинский объект и церковь, которую передадут Омской епархии. Также инвестор готов предоставить проектно-сметную документацию для строительства школы на 500 мест на улице Меридиальной.