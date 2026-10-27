Живописный Байкал застроят омскими глэмпингами

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Восемь омских компаний провели переговоры с более чем 40 предприятиями из Иркутска в рамках очередной цифровой биржи контактов. По итогам переговоров стороны заключили предварительные соглашения.

Производители намерены поставлять на иркутский рынок металлоизделия, детали трубопроводов, газоанализаторы, взрывозащищенные светильники, кровельные материалы, а также сельскохозяйственную технику и технологические жидкости. Кроме того, на Байкал отправятся купольные конструкции и глэмпинги для баз отдыха, гостиничных комплексов и этнопарков.

Отдельным направлением сотрудничества стало развитие внутреннего туризма. Стороны договорились обменяться туристическими маршрутами, организовать поездки для местных жителей на Байкал, а также предоставить специальные тарифы и квоты на размещение в гостиницах Иркутска.

Организаторами мероприятия выступили городская администрация совместно с торгово-промышленными палатами двух регионов.