Омичи уезжают за город и строят дома сами

omskinform.ru

Управление Росреестра по Омской области подвело итоги жилищного строительства за три квартала текущего года. За этот период на кадастровый учет поставили 3418 индивидуальных жилых домов общей площадью свыше 348 тыс. кв. м.

– Третий квартал показал рост количества построенных частных домов на 29 % по сравнению со вторым кварталом текущего года: возведено 1139 домов общей площадью 117 744 кв. м (во II кв. – 881 дом общей площадью 87 350 кв. м), – сообщили в Росреестре.

В самом городе возвели 1421 объект, тогда как на сельские территории пришлось 1997 зданий. Лидером среди муниципалитетов стал Омский район с показателем в 1507 построек, в то время как минимальные цифры зафиксировали в Одесском, Большеуковском и Колосовском районах, где появилось всего по два дома.

Наиболее популярными материалами для возведения стен стали смешанные варианты, кирпич и дерево – из них построили 1254, 811 и 749 объектов соответственно. При этом большинство жителей отдали предпочтение одноэтажным проектам, занявшим 65 % рынка (2209 зданий), а также построили 1175 двухэтажных и 34 трехэтажных дома.