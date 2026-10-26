Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Стартовал опрос о дальнейшем развитии Омской агломерации

Зампред правительства сообщил о старте масштабного опроса по стратегическому мастер-плану.
стройка, строительство, строительный кран

В регионе продолжается разработка Стратегического мастер-плана Омской агломерации. В рамках подготовки документа стартовал социологический опрос, призванный собрать мнения жителей Омска и Омского района о будущем их территорий.

Участники исследования могут оценить качество городской инфраструктуры, условия для жизни, работы, учебы и отдыха, а также выдвинуть свои предложения по развитию.

– Уверен, что обратная связь от омичей поможет нам лучше понять потребности людей и определить приоритеты дальнейшего развития агломерации, – отметил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Опрос продлится до 4 ноября включительно. Власти призывают жителей не оставаться в стороне и активно делиться своим мнением для формирования итогового документа.

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·Общество·Олег Кипорук

Стартовал опрос о дальнейшем развитии Омской агломерации

Зампред правительства сообщил о старте масштабного опроса по стратегическому мастер-плану.
стройка, строительство, строительный кран

В регионе продолжается разработка Стратегического мастер-плана Омской агломерации. В рамках подготовки документа стартовал социологический опрос, призванный собрать мнения жителей Омска и Омского района о будущем их территорий.

Участники исследования могут оценить качество городской инфраструктуры, условия для жизни, работы, учебы и отдыха, а также выдвинуть свои предложения по развитию.

– Уверен, что обратная связь от омичей поможет нам лучше понять потребности людей и определить приоритеты дальнейшего развития агломерации, – отметил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Опрос продлится до 4 ноября включительно. Власти призывают жителей не оставаться в стороне и активно делиться своим мнением для формирования итогового документа.

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Рубрика - Общество