Особые цены на квартиры: в Омске пройдет ярмарка новостроек

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В следующую субботу, 31 октября, в Омске состоится Региональная ярмарка новостроек. Мероприятие планируется с 10:00 до 19:00 на площадке гипермаркета «Лемана Про» по адресу Архитекторов, 37.

На ярмарке застройщики региона презентуют свои проекты. Для города это уже девятый по счёту смотр в сфере многоэтажного строительства. Посетители смогут не только увидеть готовые дома. Наряду со сданными объектами гостям покажут жильё, которое пока возводится. Омичи напрямую пообщаются с представителями строительного бизнеса.

Некоторые компании на мероприятии предложат омичам особые условия на покупку жилья. Горожанам также помогут разобраться с выбором ипотеки и сравнить программы разных банков.