Омичи установили всероссийский рекорд по покупке жилья в ипотеку

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Омск возглавил рейтинг крупнейших городов России по темпам роста спроса на ипотеку в январе – октябре 2026 года. По данным анализа сервиса «Домклик», число ипотечных сделок в городе выросло на рекордные 110,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, занявший второе место Красноярск показал прирост в 90,3 %, Нижний Новгород – 83 %, а Санкт-Петербург и Москва – 60,6 % и 34,4 % соответственно.

Ключевым драйвером ажиотажного спроса в Омске стало стремление жителей успеть оформить семейную ипотеку до ужесточения условий и изменения ставок в октябре 2026 года. В результате Омск вместе с Красноярском и Нижним Новгородом вошел в тройку мегаполисов с наибольшим приростом выдач по льготным программам, который превысил 50 %.

Параллельно в регионе зафиксирован кратный рост интереса и к рыночным ипотечным программам.