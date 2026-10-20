В Омской области устроят масштабную ревизию мостов

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В Омской области объявлен аукцион на техническое обследование и диагностику 23 мостов на региональных автодорогах. Начальная цена контракта составляет 4,36 миллиона рублей.

Проверка охватит мосты в Муромцевском, Седельниковском, Нижнеомском и Кормиловском районах. В их числе – сооружения через реки Омь, Уй, Инцисс, Исасс, Шайтанка и другие речные переправы. Подрядчик должен будет измерить основные параметры конструкций, оценить степень износа и глубину коррозии стальных элементов, а также составить ведомости дефектов.

По результатам обследования на каждый объект оформят технический паспорт с оценкой остаточного ресурса и рекомендациями по ремонту. В случае выявления критических повреждений эксперты дадут заключения об ограничении проезда большегрузов. На выполнение всех диагностических работ победителю торгов отводится 30 дней с момента подписания контракта.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 23 октября, а победителя определят 27 октября.

Ранее сообщалось, что экс-подрядчик ремонта моста у Телецентра снова попался на задержках зарплат.